Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
- Hà Nội: Số 67 ngõ 27 đường Kiều Mai, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, quản lý và thực hiện hợp đồng trong quá trình thi công;
Lập hồ sơ pháp lý, ATLĐ, hồ sơ trình vật liệu, biện pháp thi công, tiến độ thi công trình TVGS, CDT phê duyệt;
Tìm các đơn vị thầu phụ để triển khai thi công các dự án mình phụ trách, thương thảo hợp đồng, đơn giá;
Bóc tách khối lượng dự kiến thi công dựa theo bản vẽ thẩm duyệt và hợp đồng đã ký, yêu cầu vật tư theo tiến độ vật tư, nhận và quản lý vật tư cùng đơn vị thầu phụ tại công trường, triển khai thi theo biện pháp thi công, tiến độ thi công đã được phê duyệt;
Lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán theo giai đoạn thi công;
Lập hồ sơ và nghiệm thu PCCC;
Các công việc khác theo chỉ đạo Trưởng phòng và BGD;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: C
Tin học: Văn phòng, Chuyên ngành
Tin học:
Chuyên môn: PCCC, Kỹ thuật
Chuyên môn:
Kinh nghiệm: Trên 2 năm về lĩnh vực PCCC
Kinh nghiệm:
Yêu cầu khác: Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao. Năng động, tích cực tham gia các hoạt động khác của Công ty.
Yêu cầu khác:
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH,BHYT,..
Khám sức khoẻ định kì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI