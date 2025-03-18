Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu các sản phẩm công ty kinh doanh trong công nghiệp, các nhà máy sắt thép, xi măng, tôn mạ, hóa chất, giấy, phân đạm, thực phẩm, dược phẩm, rượu bia nước giải khát, nhiệt điện, điện, điện tử, dệt nhuộm, may mặc, bao bì, thủy điện…

Thiết kế, lắp đặt, cài đặt các sản phẩm của Công ty kinh doanh. Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi có yêu cầu.

Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật các gói thầu (lập bảng chỉ tiêu kỹ thuật, tìm kiếm sản phẩm, giải pháp đáp ứng…)

Tham gia các khoá đào tạo hàng quý, năm từ công ty và các nhà sản xuất nước ngoài.

Phối hợp Marketing làm video hướng dẫn sản phẩm và tham gia triển lãm, demo,…

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 23 - 35 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật: Điện, Tự động hóa, Đo lường, Điều khiển tự động, Cơ điện tử,…

Có kiến thức cơ bản về thiết bị HMI, PLC, biến tần, động cơ, cảm biến, thiết bị đo lường, thiết bị tích, thiết bị khí nén, cơ cấu chấp hành, van,…

Sử dụng thành thạo AutoCad, các phần mềm thiết kế mạch điện, điều khiển.

Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tiếng Anh kỹ thuật, có thể giao tiếp được với chuyên gia nước ngoài (nghiên cứu tài liệu, tham gia các khoá đào tạo, trao đổi với các hãng sản xuất,…)

Trung thực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc và có mong muốn làm việc lâu dài.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm triển khai lắp đặt các thiết bị đo lường (áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, đo mức,…), điều khiển (PLC, Scada), các thiết bị phân tích (phân tích khí, phân tích nước,… )

Quyền Lợi

Lương thoả thuận theo năng lực (Tối thiểu 8 – 10 triệu VNĐ)

Xét thưởng và xét tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng cuối năm cao theo kết quả công việc cá nhân

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty

Được thưởng vào các dịp lễ, Tết

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Được khám sức khỏe thường niên, đi du lịch/nghỉ mát…

Được đào tạo trong nước và từ các hãng nước ngoài với sản phẩm Công ty kinh doanh.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Các chế độ phúc lợi hàng năm cho bản thân & gia đình như: Tổ chức sinh nhật, du lịch, dã ngoại, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển

