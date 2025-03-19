Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h00

- 17h00 các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật phục vụ chuyên môn.
Lập bản vẽ phục vụ cho dự thầu và tư vấn khách hàng.
Tham gia các buổi trao đổi với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế khi có yêu cầu.
Lập và phát hành đặc tính sản xuất kỹ thuật thang máy, thang cuốn.
Phân tích, tính toán, kiểm tra giao thông đưa ra giải pháp thang máy phù hợp (Traffic analysis).
Tư vấn khách hàng liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh thang máy, điều hòa.
Thực hiện triển khai làm báo giá, hồ sơ chào thầu, hồ sơ dự thầu.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp Quản trị.
Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội - Địa chỉ: 44 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy thuộc các chuyên ngành sau: Điện, Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa ...
Tuổi: Dưới 28 tuổi, sức khỏe tốt.
Thành thạo Autocad, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý công việc tốt.
Trình độ Tiếng Anh: đọc và dịch tài liệu kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn.

Tại Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & phụ cấp sau tập sự từ 12.000.000 đ/tháng hoặc thỏa thuận.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, được cung cấp đầy đủ trang thiết bị.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm Tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, Tết, du lịch theo quy định của Luật Lao động và Quy định của Công ty.
BHXH, BHYT, Bảo hiểm Tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, Tết, du lịch
Thưởng cuối năm và các phúc lợi dịp Lễ, Tết, Thành lập Công ty, Du lịch hè,...
Xét nâng lương định kỳ 06 tháng/lần theo Quy định của Công ty.
06 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam

Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1175 Giải Phóng - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

