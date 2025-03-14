Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thiết Bị HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thiết Bị HNT
Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 35 ngõ 316 Lê Trọng Tấn
- Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 17 Triệu
Giao nhận hàng hóa cho khách hàng,
Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên;
Đồng thời sẽ được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn.
Bảo dưỡng, bảo trì, test, sửa chữa, máy hàn sợi quang, máy đo sợi quang, dao cắt sợi quan, thiết bị cáp quang, các linh kiện, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông.
Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị HNT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị HNT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
