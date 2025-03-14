Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thiết Bị HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Giao nhận hàng hóa cho khách hàng,

Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên;

Đồng thời sẽ được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn.

Bảo dưỡng, bảo trì, test, sửa chữa, máy hàn sợi quang, máy đo sợi quang, dao cắt sợi quan, thiết bị cáp quang, các linh kiện, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông.