Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1, Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Trao đổi, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng cơ bản của sản phẩm.
Nghiên cứu và tìm hiểu nghiệp vụ.
Thực hiện theo các nhiệm vụ khác được quản lý giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên nghành CNTT.
Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt.
Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt.
Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực.
Chế độ thưởng tháng 13, thưởng cuối năm.
Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.
Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.
Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.
Được vận hành, sử dụng các trang thiết bị hiện đại.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Và nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.
Chế độ thưởng tháng 13, thưởng cuối năm.
Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.
Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.
Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.
Được vận hành, sử dụng các trang thiết bị hiện đại.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Và nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI