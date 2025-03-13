Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính, mạng, thiết bị văn phòng.

• Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án được triển khai

• Hỗ trợ kiểm tra, cài đặt phần mềm, hệ điều hành, thiết bị mạng.

• Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật phần cứng, Mạng máy tính hoặc các ngành liên quan.

• Có kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, mạng LAN/WAN, hệ điều hành Windows/Linux.

• Chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương cứng 3.000.000/tháng, phụ cấp ăn trưa.

- Quà tặng vào dịp Lễ, Tết, Sinh nhật, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

- Môi trường làm việc: Nhân sự trẻ, môi trường năng động và được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B11D Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30) ( Thứ 7 làm cách tuần)

Nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT

