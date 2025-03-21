Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Nhà B1, Ngõ 105 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Giám sát thi công bảo trì, bảo hành định kì theo dự án

Kiểm tra sản phẩm/thiết bị khách hàng báo hỏng/lỗi tại điểm và lên kế hoạch sửa chữa cho khách hàng.

Tìm các đối tác sửa chữa thiết bị ở các thành phố/ địa phương khác để hợp tác làm việc khi có Dự Án

Giám sát và phối hợp để hoàn thành công việc với các đối tác của Công ty.

Trao đổi với hãng hàng (nếu cần) để tìm hiểu thông tin thiết bị hoặc tìm phương án sửa chữa

Hỗ trợ giải đáp kỹ thuật cho khách hàng qua hotline, điện thoại, qua internet

Tham gia vận hành hệ thống sản phẩm của công ty, phối hợp, hỗ trợ nội bộ trong công tác tìm và xử lý thiết bị lỗi

Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung tâm dạy nghề, Trung cấp, CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, IT,......

Ưu tiên thành thạo trong xây dựng và phát triển ứng dụng web sử dụng Laravel và MySQL; có kinh nghiệm thiết kế và tích hợp API Services…

Kỹ năng bổ sung: Node.js, HTML/CSS (Bootstrap, Tailwind),…

Ngoài ra có kinh nghiệm lập trình Mobile app là lợi thế

Thái độ làm việc nghiêm túc, có chí tiến thủ, học hỏi, có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên biết sửa chữa màn hình tivi, led…

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép năm…

Du lịch thường năm công ty.

Thưởng tháng 13, nghỉ phép năm, BHXH, du lịch, team building, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,….

Được làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước và các phúc lợi theo chế độ công ty sau khi được ký HĐLĐ chính thức.

Được xét tăng lương hàng năm và tăng lương sớm (tùy theo năng lực).

Thời gian làm việc giờ hành chính từ Sáng T2 - Sáng T7, 8h30-17h30 (Riêng T7: 8h-12h)

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực từ 7.000.000vnd

7.000.000vnd

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin