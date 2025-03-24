Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của sản phẩm, thiết bị tại nhà khách hàng.

Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty.

Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách.

Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa

Có hiểu biết về kỹ thuật sản phẩm: máy chạy bộ, ghế massage là một lợi thế

Có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận từ 1-2 ngày

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lên tới 17 Triệu ( Lương cứng + Doanh số + Phụ cấp đi lại, ăn trưa)

Thu nhập: Lên tới 17 Triệu

Môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, năng động, được đào tạo để nâng cao trình độ, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Thời gian làm việc linh động theo sự điều phối của quản lý trực tiếp

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Hỗ trợ ăn trưa, được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Các đãi ngộ khác: thưởng và du lịch theo quy định của công ty

Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin