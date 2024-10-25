Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra lỗi máy sau đó tư vấn và báo giá dịch vụ.

- Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Tháo lắp, thay thế.

- Tiếp xúc khò đục IC, xử lý IC, CPU, Flash... (các dòng máy đời cao của Iphone, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi,....) nếu có khả năng hoặc sẽ được đào tạo.

- Thực hiện các thao tác kỹ thuật để sửa chữa máy trên Main, bo mạch,..

- Thực hiện sửa chữa và thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành;

- Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa .

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị điện thoại di động sau khi sửa chữa.

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến để tối ưu hóa thời gian và chi phí;

- Bảo quản, vệ sinh thiết bị, dụng cụ sửa chữa.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ: 20 - 45, ưu tiên thợ có tay nghề từ 01 năm trở lên (tiếp xúc nhiều dòng thiết bị Model mới trên thị trường) sửa điện thoại, máy tính bảng & laptop.

- Đọc hiểu sơ đồ mạch, hiểu các Pan bệnh trên main.

- Biết khò hàn, đóng Chipset, hàn mạch Mainboard sẽ là một lợi thế.

- Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

- Trung thực, chịu được áp lực công việc cao và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ (tùy khả năng kỹ thuật test đầu vào)

- Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số cửa hàng theo tháng/quý/năm hấp dẫn.

- Nhận lì xì sinh nhật, cưới....được tham gia các buổi đào tạo nội bộ.

- Xét tăng lương định kì 1 năm/lần. - Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm hết sức & chơi hết mình.

- Được đào tạo về các kĩ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống.

- Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop uy tín nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

