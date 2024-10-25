Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 195 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra lỗi máy sau đó tư vấn và báo giá dịch vụ.
- Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Tháo lắp, thay thế.
- Tiếp xúc khò đục IC, xử lý IC, CPU, Flash... (các dòng máy đời cao của Iphone, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi,....) nếu có khả năng hoặc sẽ được đào tạo.
- Thực hiện các thao tác kỹ thuật để sửa chữa máy trên Main, bo mạch,..
- Thực hiện sửa chữa và thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành;
- Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa .
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị điện thoại di động sau khi sửa chữa.
- Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến để tối ưu hóa thời gian và chi phí;
- Bảo quản, vệ sinh thiết bị, dụng cụ sửa chữa.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ: 20 - 45, ưu tiên thợ có tay nghề từ 01 năm trở lên (tiếp xúc nhiều dòng thiết bị Model mới trên thị trường) sửa điện thoại, máy tính bảng & laptop.
- Đọc hiểu sơ đồ mạch, hiểu các Pan bệnh trên main.
- Biết khò hàn, đóng Chipset, hàn mạch Mainboard sẽ là một lợi thế.
- Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
- Trung thực, chịu được áp lực công việc cao và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ (tùy khả năng kỹ thuật test đầu vào)
- Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số cửa hàng theo tháng/quý/năm hấp dẫn.
- Nhận lì xì sinh nhật, cưới....được tham gia các buổi đào tạo nội bộ.
- Xét tăng lương định kì 1 năm/lần. - Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm hết sức & chơi hết mình.
- Được đào tạo về các kĩ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống.
- Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop uy tín nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 721 Trường Chinh, P. Tây Thạnh. Q Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

