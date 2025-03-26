Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG TACOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Giám sát hiện trường, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, báo cáo công việc hàng ngày Kết hợp với các bộ phận trong công ty hoàn thiện hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán (chưa kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Dự án chủ yếu là công trình cải tạo dân dụng, hạ tầng, trong khu vực Hà Nội, tiến độ 1-2 tháng/ dự án

