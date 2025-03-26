Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG TACOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG TACOM VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giám sát hiện trường, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, báo cáo công việc hàng ngày
Kết hợp với các bộ phận trong công ty hoàn thiện hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán (chưa kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Dự án chủ yếu là công trình cải tạo dân dụng, hạ tầng, trong khu vực Hà Nội, tiến độ 1-2 tháng/ dự án
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học về chuyên ngành xây dựng dân dụng, hạ tầng.
Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG TACOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
