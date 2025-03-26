Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam )
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging (Việt Nam), lô A7, phố Huỳnh Tấn Phát, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Vận hành và kiểm tra hệ thống xử lý nước
Vận hành trạm điện
Vận hành các loại máy phát, máy nén khí, máy chille, hệ thống phòng cháy chữa cháy
Bảo dưỡng thiết bị và cơ sở hạ tầng của nhà máy
Và một số công việc liên quan khác
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Điện Công Ngiệp hoặc Cơ Điện
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống điện Công nghiệp hoặc sửa chữa cơ điện từ 1 năm trở lên
Có thể sử dụng tin học văn phòng
Xác định gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến, mong muốn được đào tạo và phân công làm thêm các lĩnh vực khác trong công việc của phòng
Ưu tiên những ứng viên có kỹ năng tổng hợp dữ liệu báo cáo
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống điện Công nghiệp hoặc sửa chữa cơ điện từ 1 năm trở lên
Có thể sử dụng tin học văn phòng
Xác định gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến, mong muốn được đào tạo và phân công làm thêm các lĩnh vực khác trong công việc của phòng
Ưu tiên những ứng viên có kỹ năng tổng hợp dữ liệu báo cáo
Tại Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh xứng đáng với năng lực và kinh ngiệm
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được thưởng vào các dịp lễ, tết
Được thưởng chuyên cần tháng, thưởng sáng kiến cải tiến
Được tham gia các hoạt động dã ngoại, thiện nguyện
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của luật
Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được thưởng vào các dịp lễ, tết
Được thưởng chuyên cần tháng, thưởng sáng kiến cải tiến
Được tham gia các hoạt động dã ngoại, thiện nguyện
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của luật
Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI