Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging (Việt Nam), lô A7, phố Huỳnh Tấn Phát, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Vận hành và kiểm tra hệ thống xử lý nước

Vận hành trạm điện

Vận hành các loại máy phát, máy nén khí, máy chille, hệ thống phòng cháy chữa cháy

Bảo dưỡng thiết bị và cơ sở hạ tầng của nhà máy

Và một số công việc liên quan khác

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Điện Công Ngiệp hoặc Cơ Điện

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống điện Công nghiệp hoặc sửa chữa cơ điện từ 1 năm trở lên

Có thể sử dụng tin học văn phòng

Xác định gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến, mong muốn được đào tạo và phân công làm thêm các lĩnh vực khác trong công việc của phòng

Ưu tiên những ứng viên có kỹ năng tổng hợp dữ liệu báo cáo

Tại Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh xứng đáng với năng lực và kinh ngiệm

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được thưởng vào các dịp lễ, tết

Được thưởng chuyên cần tháng, thưởng sáng kiến cải tiến

Được tham gia các hoạt động dã ngoại, thiện nguyện

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của luật

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging ( Việt Nam )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin