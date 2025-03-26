Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nhà Bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N02 ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Bổ cấu tạo các chi tiết hạng mục nội thất, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

Triển khai hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn và theo quy định, quy chuẩn;

Các công việc khác trong phạm vi triển khai kỹ thuật theo yêu cầu của Công ty.

Tương tác, tư vấn khách hàng trong quá trình thi công (nếu cần)

Yêu Cầu Công Việc

Am hiểu về chuyên ngành về thiết kế nội thất, có gu thẩm mỹ và tính sáng tạo tốt. (công ty đánh giá năng lực làm việc thực tế, không yêu cầu bằng cấp)

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng phần mềm Autocad, Sketchup thành thạo, 3D Max cơ bản

Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nhà Bạn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10- 20tr/tháng, tùy theo năng lực.

Được đào tạo và dẫn dắt bởi Leader team đầy kinh nghiệm

Đóng BHXH đầy đủ, Full Chế độ thưởng.

Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Được hỗ trợ ăn trưa và gửi xe miễn phí

Sinh nhật và thưởng trong các dịp lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển

