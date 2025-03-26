Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Toà Nhà Việt - Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Hỗ trợ triển khai, lên kế hoạch quảng cáo cho khách hàng.

Cài đặt, quản lý và rà soát tài khoản Google Ads..

Tìm hiểu, đánh giá từ khóa, lên kế hoạch từ khóa cho khách hàng.

Viết mẫu quảng cáo, phủ định từ khóa. set up chiến dịch quảng cáo.

Đưa ra nhận định và đề xuất kế hoạch triển khai cho khách hàng.

Quản lý, tối ưu và báo cáo hiệu quả quảng cáo cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm triển khai Google Ads (Kinh nghiệm về Meta, Tiktok là lợi thế)

Muốn tiến xa hơn trong công việc Kỹ thuật quảng cáo Google Ads và Digital Marketing.

Học các ngành liên quan đến Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ có liên quan.

Am hiểu thị trường, nắm bắt xu hướng và tâm lý người dùng Internet tốt.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực, tinh thần học hỏi cao,

Có Laptop riêng, máy cấu hình mạnh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 20.000.000 VNĐ (bao gồm lương cứng, hoa hồng và thưởng doanh số theo thành tích).

7.000.000 – 20.000.000 VNĐ

Hệ thống đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực và có nhiều cơ hội phát triển tiềm năng của bản thân.

Tham gia các buổi sinh hoạt, sinh nhật hàng tuần, teambuilding, du lịch hàng tháng với công ty.

Được đào tạo thêm Google AdWords và làm việc trực tiếp với các chuyên gia từ Google – Singapore giúp tăng cơ hội học hỏi.

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo các khóa học do chuyên gia từ Google đào tạo tại văn phòng AdsPlus hoặc các khóa đào tạo tập trung do Google tổ chức tại HCM hoặc HN. Ngoài ra, được chuyên gia của AdsPlus đào tạo kỹ năng mềm và đào lạo thi lấy bằng GOOGLE ADWORDS thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia Google của AdsPlus.

Có cơ hội được học các khóa học và cấp chứng chỉ do chính Google cấp (chứng chỉ mà người ngoài phải trả tiền để được học).

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…), Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin