Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp HCM, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ tư vấn; hướng dẫn lắp đặt, cài đặt hệ thống bơm chữa chữa cháy, van chữa cháy.
Tổ chức chuyển giao công nghệ cho khách hàng, hướng dẫn vận hành bơm và tủ bơm chữa cháy.
Tổ chức training đào tạo nội bộ và các phòng ban khác về kỹ thuật.
Chủ trì nghiên cứu phát triển tủ điều khiển bơm chữa cháy
Hỗ trợ các phòng ban khác: tư vấn giải pháp bơm chữa cháy, van chữa cháy; thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hướng dẫn lắp, đặt vận hành bàn giao phần bơm chữa cháy, van chữa cháy.
Thực hiện các công tác lắp đặt, vận hành, quản lý các thiết bị của văn phòng
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Điện – điện tử, Tự động hóa
Có kiến thức về kỹ thuật điện - điện tử
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
Đọc hiểu, vẽ bản vẽ bằng AutoCAD, các phần mềm vẽ 2D thông dụng
Siêng năng, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, chí tiến thủ cao;

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng (Có thể thỏa thuận mức lương mong muốn khi phỏng vấn)
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Xem xét tăng lương hàng năm
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Chế độ nghỉ mát hàng quý, hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

