Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp HCM, Quận 9, Quận 9

Hỗ trợ tư vấn; hướng dẫn lắp đặt, cài đặt hệ thống bơm chữa chữa cháy, van chữa cháy.

Tổ chức chuyển giao công nghệ cho khách hàng, hướng dẫn vận hành bơm và tủ bơm chữa cháy.

Tổ chức training đào tạo nội bộ và các phòng ban khác về kỹ thuật.

Chủ trì nghiên cứu phát triển tủ điều khiển bơm chữa cháy

Hỗ trợ các phòng ban khác: tư vấn giải pháp bơm chữa cháy, van chữa cháy; thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hướng dẫn lắp, đặt vận hành bàn giao phần bơm chữa cháy, van chữa cháy.

Thực hiện các công tác lắp đặt, vận hành, quản lý các thiết bị của văn phòng

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Điện – điện tử, Tự động hóa

Có kiến thức về kỹ thuật điện - điện tử

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)

Đọc hiểu, vẽ bản vẽ bằng AutoCAD, các phần mềm vẽ 2D thông dụng

Siêng năng, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, chí tiến thủ cao;

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng (Có thể thỏa thuận mức lương mong muốn khi phỏng vấn)

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Xem xét tăng lương hàng năm

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Chế độ nghỉ mát hàng quý, hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo Luật

