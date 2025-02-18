Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - B05 KĐT The Terra An Hưng, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lắp đặt, bảo hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị công ty đang nhập khẩu và cung cấp (Thiết bị giặt là công nghiệp, thiết bị vệ sinh công nghiệp…) tại nhà của khách hàng Công ty (chủ yếu tập trung là khách hàng cá nhân, nhà hàng, khách sạn….). Không làm việc cố định 1 chỗ.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh tư vấn kỹ thuật liên quan tới thiết bị.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm với công việc kỹ thuật (am hiểu điện 3P, dẫn đường nước….);

- Yêu thích, đam mê chuyên môn công việc kĩ thuật;

- Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chăm chỉ;

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, điện lạnh, tự động hóa, cơ khí,…

- Tin học văn phòng: Cơ bản

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần tập thể và cầu tiến, chịu khó, chăm chỉ;

- Có thể công tác tỉnh liên tục ngắn ngày hoặc dài ngày (tập trung nhiều ở miền Bắc và miền Trung);

- Ưu tiên những ứng viên có bằng lái xe hạng B2 trở lên (đi công tác tỉnh nhiều – có xe công ty).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương & thưởng: 9.000.000đ - 12.000.000đ/ tháng (tương xứng với vị trí và năng lực làm việc) + phụ cấp ăn trưa + thưởng theo dự án của Phòng;

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương;

- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, ngành và chuyên môn;

- Có lộ trình thăng tiến trong công việc;

- Lương thưởng, phúc lợi theo chế độ Công ty và Luật lao động;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM

