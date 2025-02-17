Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Đến nhà khách hàng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy lọc nước và thiết bị gia đình

Bàn giao và báo cáo cuối ngày

Tư vấn thiết bị máy lọc nước cho KH nếu KH có nhu cầu và CSKH sau khi bảo dưỡng

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Kỹ năng giao tiếp

- Thật thà chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng Fulltime: 6.000.000đ + 3% Doanh Thu + Phụ Cấp 500.000đ Thưởng đạt chỉ tiêu (Thu nhập trung bình: 12.000.000đ – 20.000.000đ )

Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ: đóng BHXH, BHYT với nhân viên fulltime

Người thân được hưởng các ưu đãi dành riêng cho cán bộ công nhân viên khi sử dụng dịch vụ từ các công ty hoặc công ty đối tác;

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm tương ứng với vị trí

Được cấp thiết bị cần thiết phục vụ công việc theo quy định của công ty;

Được hỗ trợ học phí tham gia một số khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn.

Được kết nối, mở rộng network trong lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật nói chung.

Du lịch 1-2 lần/ năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING

