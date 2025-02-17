Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 3 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Đến nhà khách hàng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy lọc nước và thiết bị gia đình
Bàn giao và báo cáo cuối ngày
Tư vấn thiết bị máy lọc nước cho KH nếu KH có nhu cầu và CSKH sau khi bảo dưỡng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Kỹ năng giao tiếp
- Thật thà chịu khó


Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng Fulltime: 6.000.000đ + 3% Doanh Thu + Phụ Cấp 500.000đ Thưởng đạt chỉ tiêu (Thu nhập trung bình: 12.000.000đ – 20.000.000đ )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TSC HOLDING
