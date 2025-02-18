Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Nhà B1, Ngõ 105 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Sửa chữa và bảo trì thiết bị:

- Lắp đặt và vận hành thiết bị:

- Triển khai lắp đặt và cài đặt các thiết bị kỹ thuật cho khách hàng.

- Quản lý sự cố:

- Xử lý các sự cố kỹ thuật khẩn cấp tại hiện trường hoặc từ xa.

- Tư vấn và cải tiến:

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu suất của hệ thống và giảm thiểu lỗi phát sinh.

- Nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới, áp dụng vào quy trình sửa chữa và bảo trì.

- Lập báo cáo chi tiết về các công việc sửa chữa, bảo trì, và tình trạng thiết bị.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Tự động hóa, Điện – Điện tử, hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa và bảo trì thiết bị kỹ thuật số hoặc các hệ thống điện tử.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quảng cáo kỹ thuật số DOOH.

- Hiểu biết sâu về hệ thống mạch điện tử, cấu hình mạng và vận hành thiết bị kỹ thuật số.

- Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh là lợi thế).

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000 vnđ.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác từ công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm kỹ thuật hoặc Quản lý kỹ thuật.

- Được tham gia vào các dự án lớn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin