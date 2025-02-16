Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, Khu liền kề Công Đoàn, Đ. Thạnh Lộc 17, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về hệ thống điện NLMT
- Giám sát, thi công lắp đặt các thiết bị điện năng lượng mặt trời
- Phối hợp với những nhân viên kỹ thuật khác lên kế hoạch và sữa chữa, bảo trì.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng và vận hành hệ thống.
- Chi tiết các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Điện, Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Cơ điện tử ...
- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo tổng hợp
- Chủ động và nhạy bén trong công việc
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Chấp nhận đi công tác xa khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thoả thuận khi phỏng vấn + KPI + Thưởng nóng => Thu nhập Upto 20 triệu
- Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc cuối năm
- Phụ cấp ăn trưa 660,000đ, điện thoại 200.000đ
- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
- Được trang bị thiết bị máy tính đầy đủ khi làm việc
- Được đào tạo và tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng
- Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TP Hà Nội: Số 29, Louis I, Khu đô thị LOUIS CITY, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội / TP Hồ Chí Minh: Số 5, Khu liền kề Công Đoàn, Đ. Thạnh Lộc 17, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP HCM

