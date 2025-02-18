Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, QUẢNG CÁO VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 NV1 Tổng cục V, Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Khảo sát công trình

Bóc tách về khối lượng vật tư, nhân công, biện pháp thi công

Giám sát thi công các công trình quảng cáo (sản xuất và thi công) theo sự phân công.

Theo dõi quản lý công trình được phân công.

Lập biện pháp thi công, nghiệm thu công trình.

Hướng dẫn, tư vấn Thầu phụ hoặc Đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập.

Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sửa đổi, bổ sung.

Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.

Báo cáo công việc hàng ngày bằng hình ảnh và nhật kí

Thực hiện các công việc khác của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí,...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm thi công

Ưu tiên ứng viên thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên dụng khác

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác và làm việc với áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt

Quyền Lợi

Mức lương 7-15tr (thỏa thuận)+ PC ăn trưa+ xăng xe khi làm việc bên ngoài.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm

Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

