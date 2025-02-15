Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 71 khu tái định cư lai xá, đường vạn xuân, lai xá, kim chung, hoài đức , hà nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Khảo sát thực tế, nắm bắt ý tưởng của khách hàng, tư vấn và lên phương án thiết kế:

Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, bóc tách bản vẽ, lựa chọn vật tư, lên phương án thiết kế, thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho dự án và lập dự toán vật tư

Lập bản vẽ triển khai thi công căn cứ hợp đồng ký kết, chuyển khách hàng lấy ý kiến thống nhất

Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng

Giám sát thi công các dự án của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các khối ngành kỹ thuật

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Sử dụng được các phần mềm CAD 3D ( như SolidWorks, Autodesk Inventer,... )

Tiếng Anh kỹ thuật đọc hiểu

Sáng tạo, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (10.000.000 – 12.000.000)

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của luật lao động

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định

Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP

