Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP
- Hà Nội: số 71 khu tái định cư lai xá, đường vạn xuân, lai xá, kim chung, hoài đức , hà nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát thực tế, nắm bắt ý tưởng của khách hàng, tư vấn và lên phương án thiết kế:
Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, bóc tách bản vẽ, lựa chọn vật tư, lên phương án thiết kế, thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho dự án và lập dự toán vật tư
Lập bản vẽ triển khai thi công căn cứ hợp đồng ký kết, chuyển khách hàng lấy ý kiến thống nhất
Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng
Giám sát thi công các dự án của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Sử dụng được các phần mềm CAD 3D ( như SolidWorks, Autodesk Inventer,... )
Tiếng Anh kỹ thuật đọc hiểu
Sáng tạo, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của luật lao động
Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định
Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
