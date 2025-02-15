Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 71 khu tái định cư lai xá, đường vạn xuân, lai xá, kim chung, hoài đức , hà nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát thực tế, nắm bắt ý tưởng của khách hàng, tư vấn và lên phương án thiết kế:
Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, bóc tách bản vẽ, lựa chọn vật tư, lên phương án thiết kế, thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho dự án và lập dự toán vật tư
Lập bản vẽ triển khai thi công căn cứ hợp đồng ký kết, chuyển khách hàng lấy ý kiến thống nhất
Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng
Giám sát thi công các dự án của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các khối ngành kỹ thuật
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Sử dụng được các phần mềm CAD 3D ( như SolidWorks, Autodesk Inventer,... )
Tiếng Anh kỹ thuật đọc hiểu
Sáng tạo, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (10.000.000 – 12.000.000)
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của luật lao động
Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định
Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 10-12, đường vạn xuân, thôn lai xá, xã kim chung, huyện hoài đức, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

