Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
- Hà Nội: B46, 19A, 19B khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát, đo đạc, lên phương án thiết kế thi công.
- Thiết kế, bóc tách khối lượng, dự toán cửa và vách nhôm kính, vách nhựa PVC, rèm nhựa PVC, cửa cuốn tốc độ cao, sàn nâng thủy lực, các sản phẩm gia công cơ khí khác.
- Tư vấn kĩ thuật hệ thống cửa và vách nhôm kính, vách ngăn nhựa, rèm nhựa, cửa cuốn tốc độ cao.... cho chủ đầu tư.
- Giám sát, hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện các sản phẩm
- Hoàn thiện bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể đi công tác các tỉnh lân cận
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, tin học văn phòng
- Biết sử dụng phần mềm 3D: Solidwork, Sketchup... là lợi
Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc
- Địa điểm làm việc: Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
- Được hưởng các chế độ nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết..
- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ theo quy định của công ty.
- Tham gia nghỉ mát hàng năm , các hoạt động giao lưu đá bóng, teambuilding cùng công ty.
- Thời gian làm việc : Từ 8h-17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
