Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B46, 19A, 19B khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, đo đạc, lên phương án thiết kế thi công.

- Thiết kế, bóc tách khối lượng, dự toán cửa và vách nhôm kính, vách nhựa PVC, rèm nhựa PVC, cửa cuốn tốc độ cao, sàn nâng thủy lực, các sản phẩm gia công cơ khí khác.

- Tư vấn kĩ thuật hệ thống cửa và vách nhôm kính, vách ngăn nhựa, rèm nhựa, cửa cuốn tốc độ cao.... cho chủ đầu tư.

- Giám sát, hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện các sản phẩm

- Hoàn thiện bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các cao đẳng ngành xây dựng, cơ khí trở lên

- Có thể đi công tác các tỉnh lân cận

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, tin học văn phòng

- Biết sử dụng phần mềm 3D: Solidwork, Sketchup... là lợi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9-12tr (Hoặc hơn tùy theo năng lực của bản thân)

- Đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc

- Địa điểm làm việc: Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

- Được hưởng các chế độ nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết..

- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ theo quy định của công ty.

- Tham gia nghỉ mát hàng năm , các hoạt động giao lưu đá bóng, teambuilding cùng công ty.

- Thời gian làm việc : Từ 8h-17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin