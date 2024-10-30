Tuyển Sản xuất Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH V-Honest
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2024

Công ty TNHH V-Honest
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2024
Sản xuất

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH V-Honest

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô A1 KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn,, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH V-Honest Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH V-Honest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH V-Honest

Công ty TNHH V-Honest

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1, Khu công nghiệp đại đồng - hoàn sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

