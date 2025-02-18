Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Nhân viên Lễ tân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Mức lương
300 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 300 - 400 USD

- Tổ chức phòng họp - Tiếp khách - Khánh tiết; Phục vụ nước uống đầy đủ cho Ban lãnh đạo và khách đến làm việc tại Công ty và các yêu cầu khác theo của Ban lãnh đạo hoặc các phòng ban.
- Nhận chuyển chứng từ (Nội bộ và ngoại bộ): Chuyển phát nhanh, lưu chuyển văn bản giấy tờ từ đơn vị bên ngoài đến các bộ phận phòng ban trong công ty.
- Theo dõi, tổng hợp các khoản chi phí liên quan đến công tác văn thư như chuyển phát nhanh, fax, bì thư,…;
- Là đầu mối thực hiện thanh toán các chi phí hành chính được phân công.
- Thực hiện việc điều xe văn phòng, kiểm soát chi phí xe văn phòng Công ty.
- Lên lịch họp và hỗ trợ chuẩn bị các thiết bị cho các cuộc họp, tiếp khách của BLĐ và các phòng ban/ bộ phận, theo dõi đăng ký và sắp xếp các cuộc họp không trùng lịch.
- Thực hiện công tác đón tiếp khách đảm bảo phục vụ khách chu đáo, tận tậm.
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý Ban Nhân sự đối ngoại và Ban lãnh đạo Công ty phân công.

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Yêu cầu:
- Số lượng: 01

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

