Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

- Tổ chức phòng họp - Tiếp khách - Khánh tiết; Phục vụ nước uống đầy đủ cho Ban lãnh đạo và khách đến làm việc tại Công ty và các yêu cầu khác theo của Ban lãnh đạo hoặc các phòng ban.

- Nhận chuyển chứng từ (Nội bộ và ngoại bộ): Chuyển phát nhanh, lưu chuyển văn bản giấy tờ từ đơn vị bên ngoài đến các bộ phận phòng ban trong công ty.

- Theo dõi, tổng hợp các khoản chi phí liên quan đến công tác văn thư như chuyển phát nhanh, fax, bì thư,…;

- Là đầu mối thực hiện thanh toán các chi phí hành chính được phân công.

- Thực hiện việc điều xe văn phòng, kiểm soát chi phí xe văn phòng Công ty.

- Lên lịch họp và hỗ trợ chuẩn bị các thiết bị cho các cuộc họp, tiếp khách của BLĐ và các phòng ban/ bộ phận, theo dõi đăng ký và sắp xếp các cuộc họp không trùng lịch.

- Thực hiện công tác đón tiếp khách đảm bảo phục vụ khách chu đáo, tận tậm.

- Thực hiện các công việc khác do Quản lý Ban Nhân sự đối ngoại và Ban lãnh đạo Công ty phân công.