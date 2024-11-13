Tuyển Hành chính BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp đón, phân loại và hướng dẫn khách làm thủ tục đăng ký ban đầu.

Mở hồ sơ cho các khách hàng khám bệnh mới.

Hướng dẫn khách hàng đến nơi thực hiện dịch vụ.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ của bệnh viện.

Nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, kết hợp với khoa/phòng đưa ra phương hướng xử lý, trình Trưởng phòng xin ý kiến, thảo luận tại cuộc họp giao ban hoặc trong các trường hợp cấp.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện thanh toán cho khách được nhanh chóng.

Liên lạc nhanh chóng và đúng phòng ban để phục vụ công việc.

Hỗ trợ các phòng ban khác đúng với nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Thực hiện các báo cáo bổ sung khi có yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn

+ Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên có chuyên môn y tế.

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm CSKH trong lĩnh vực Y tế, bệnh viện...

Yêu cầu khác

+ Nam: cao 1m70 trở lên, Nữ cao 1m58 trở lên

+ Giọng nói chuẩn, không nói ngọng - nói lắp. Ngoại hình ưa nhìn.

+ Nhẹn xử lý tính huống, có tinh thần trách nhiệm. Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt,

+ Chịu được áp lực công việc cao.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Tiền lương:

Phụ cấp ăn trưa

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc

Được xét thưởng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

