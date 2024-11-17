Tuyển Hành chính Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô V10 – A11 The Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đón tiếp, hướng dẫn khách thực hiện các thủ tục khi tới phòng khám.
- Ghi nhận thông tin, lưu trữ thông tin khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin, phản hồi trực tiếp của khách hàng.
- Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí và làm báo giá cho khách hàng.
- Tư vấn chương trình ưu đãi, thông tin dịch vụ của phòng khám cho khách hàng.
- Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Marketing
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm lễ tân. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế , nhà hàng , khách sạn
- Ngoại hình ưa nhìn
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, thân thiện
- Có kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong nhiều trường hợp.
- Có thái độ, trung thực, nhạy bén.
- Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng (như máy tính, máy in, điện thoại bàn, các phần mềm hỗ trợ công việc khác...)
- Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm, linh hoạt xử lý vấn đề.
- Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
- Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc.
- Có khả năng làm việc ngoài giờ, cuối tuần.

Tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-10tr
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe
- Nghỉ 1 ngày/tuần và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước, 12 ngày nghỉ phép
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, ổn định
- Tham gia BHXH theo quy định của Công ty
- Được khám sức khỏe hàng năm
- Thưởng quý, năm, thưởng xếp loại nhân viên hàng năm, tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác......
- Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi nhân viên
- Tham gia nhiều hoạt động của công ty: teambuilding, tất niên, du xuân, du lịch nước ngoài đặc biệt 5 năm/lần, kỷ niệm các ngày lễ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô V10 – A11 The Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

