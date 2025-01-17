Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Nemi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Nemi
Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thiên Nam Tower, 102 Trường Chinh
- Phương Mai
- Đống Đa
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 40 Triệu
[70%] Lên chiến dịch quảng cáo Facebook bán sản phẩm "ngành hàng Đồ gia dụng, hàng trend. Chạy chuyển đổi
[20%] Làm nội dung (text, ảnh, video), chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage) cho quảng cáo Facebook
[10%] Các công việc khác theo sự phân công của Leader.
Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm content quảng cáo bán hàng.
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
Có kiến thức và kỹ năng chạy quảng cáo Facebook cơ bản ( chạy chuyển đổi)
Có khả năng sáng tạo, bắt trend tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Nemi Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định: 10 - 35 triệu / tháng
=> Lương cứng 8- 10 triệu + Thưởng + %hh.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.
12 ngày nghỉ phép/ năm, phụ cấp gửi xe
Tham gia các hoạt động tập thể của công ty,
Thưởng lễ Tết, sinh nhật,... lương tháng 13 đầy đủ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… và các chế độ khác theo quy định của công ty
Du lịch công ty 2 lần/ năm
Được đào tạo về Marketing, Facebook ads, Content … trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và những chuyên gia được mời về giảng dạy.
Có lộ trình thăng tiến lên Leader sau 6 tháng tới 1 năm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nemi
