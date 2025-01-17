Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Nemi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thiên Nam Tower, 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

[70%] Lên chiến dịch quảng cáo Facebook bán sản phẩm "ngành hàng Đồ gia dụng, hàng trend. Chạy chuyển đổi

[20%] Làm nội dung (text, ảnh, video), chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage) cho quảng cáo Facebook

[10%] Các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Có kinh nghiệm làm content quảng cáo bán hàng.

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Có kiến thức và kỹ năng chạy quảng cáo Facebook cơ bản ( chạy chuyển đổi)

Có laptop cá nhân

Có khả năng sáng tạo, bắt trend tốt.

Thu nhập ổn định: 10 - 35 triệu / tháng

=> Lương cứng 8- 10 triệu + Thưởng + %hh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

12 ngày nghỉ phép/ năm, phụ cấp gửi xe

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty,

Thưởng lễ Tết, sinh nhật,... lương tháng 13 đầy đủ

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… và các chế độ khác theo quy định của công ty

Du lịch công ty 2 lần/ năm

Được đào tạo về Marketing, Facebook ads, Content … trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và những chuyên gia được mời về giảng dạy.

Có lộ trình thăng tiến lên Leader sau 6 tháng tới 1 năm làm việc

