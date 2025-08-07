Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiến hành công việc viết bài PR, mô tả sản phẩm, chào hàng trên các trang thương mại điện tử Facebook, Alibaba,
LinkedIn;
- Tư vấn khách hàng trong nước và khách nước ngoài qua các nền tảng zalo, facebook, whatsapp,..
- Gửi thông tin khách hàng cho phòng kinh doanh
- Đăng tuyển những vị trí cần tuyển và gửi CV về cho phòng hành chính
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Sinh viên năm 2, 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành kinh tế, xuất khẩu, logistics,…
- Tiếng Anh tốt
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tinh thần làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn hoạt bát trong công việc
- Có kiến thức cơ bản về bán hàng, xuất nhập khẩu
- Kỹ năng viết nội dung tốt
- Tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: Mức lương cạnh tranh + Thưởng doanh thu + Thưởng lễ
- Được học hỏi, đào tạo bài bản;
- Được đào tạo bài bản về TMĐT; Kinh nghiệm xuất nhập khẩu và giao thương;
- Xét duyệt theo năng lực làm việc từ 2-3 tháng đề xuất làm nhân viên chính thức fulltime
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM
