Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Lên chiến lược, lập vàtrìnhkế hoạchtới BGĐ

- Hoạch định chiến lược phát triển & truyền thông thương hiệu cho từng nhãn theo định hướng, chiến lược và mục tiêu kinh doanh của công ty

- Lập kế hoạch năm, tổ chức triển khai hoạt động phát triển & truyền thông thương hiệu theo từng nhãn

- Triển khai trình kế hoạch quý, tháng theo định kỳ

- Xây dựng và trình kế hoạch kênh bán hàng, phân bổ tỷ trọng mục tiêu doanh thu theo kênh theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của nhãn

Vận hành, giám sát, đo lườngvà giải pháp

- Xây dựng & quản lí ngân sách năm, quý, tháng, chiến dịch hiệu quả.

- Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh truyền thông (KOL/ MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event ...)

- Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh...

- Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông thương hiệu và đề xuất giải pháp

- Dự kiến các rủi ro và khủng hoảng thương hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời

- Theo dõi đánh giá hiệu quả Doanh thu từng kênh kết hợp với các chương trình của MKT so với mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Thúc đẩy tới doanh số bán hàng của công ty và tăng trưởng lợi nhuận.

- Phân tích số liệu bán hàng ( Doanh thu, SKU .. ) theo định kỳ

- Đề xuất giải pháp, ý tưởng nâng cao hiệu quả phát triển Nhãn cả về Doanh thu và Thương hiệu

Quản trị& Phối hợp

- Xây dựng cấu trúc nhân sự cho nhóm , đề xuất tuyển dụng

- Quản lí, điều hành các hoạt động của các thành viên trong nhóm

- Huấn luyện, phát triển đội ngũ về kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cũng như team work

- Phối hợp với khối dịch vụ để hoàn thành mục tiêu của Nhãn

Các công việc khác:

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý 100% các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc phụ trách

- Tiếp nhận nhãn mới , phân công công việc theo định hướng của BGĐ tại từng giai đoạn

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên trực tiếp / BGĐ chỉ đạo

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức về Branding, Plan, Management, truyền thông tích hợp IMC

- Kiến thức brainstorm, định hướng ý tưởng truyền thông, mô hình truyền thông, content plan, media plan

- Hiểu biết về thực thi quảng cáo và quản trị thương hiệu trên nền tảng Digital và các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông: Google Trend, Google Analytics, Fanpage Karma, Page Insight, SMCC, công cụ Social Listening khác…

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office

Giao tiếp tiếng Anh tốt là một ưu tiên

- Kinh nghiệm liên quan từ 2 năm trở lêntrong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, TPCN...

- Có kinh nghiệm thực thi các chiến dịch truyền thông thương hiệu: Ra mắt thương hiệu mới, sản phẩm mới, Khai trương cơ sở mới, Truyền thông thương hiệu duy trì.

- Có kinh nghiệm thực thi quảng cáo trên Digital: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo, Ads Network và có kinh nghiệm quản trị thương hiệu trên nền tảng Facebook, Google, Youtube, Tiktok, Instagram,…

- Có network với các Agency Partner: Creative Agency TVC/ Viral Clip, Production House, Agency Booking, quản lý KOL…

Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp thiết bị làm việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng chế độ ngày phép theo quy định

- Được du lịch trong, ngoài nước

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được tham gia các khoá đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin