Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 29 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE

Mức lương
29 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 541 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 29 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng tài khoản quảng cáo trên các nền tảng số như Google, Meta, TikTok…
- Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ quảng cáo, giúp họ hiểu rõ lợi ích và thuyết phục sử dụng các gói giải pháp phù hợp.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi chốt đơn, đảm bảo sự hài lòng và tìm kiếm cơ hội upsell.

Với Mức Lương 29 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 1998 - 2003
Tính cách:
Kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc;
Nhạy bén, linh hoạt trong xử lý tình huống;
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển.
Học vấn/ bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Marketing,...
Ưu tiên ứng viên từ các trường Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân, Học Viện Ngoại Giao…
Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Google Sheet…)
Tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 hoặc tương đương
Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt trong giao tiếp và đàm phán với khách hàng
Khả năng lắng nghe tốt, thấu hiểu nhu cầu khách hàng để tư vấn phù hợp
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Marketing
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành quảng cáo số trên nền tảng Meta, TikTok, Google…
Khả năng đáp ứng công việc:
Có thể làm việc dưới áp lực cao, đảm bảo chỉ tiêu doanh số
Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới về Digital Marketing
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP = LCB + % dự án + Phụ cấp + Thưởng YTTNCV
(Trong đó: Lương cơ bản từ 6.000.000 - 8.500.000 VNĐ tùy theo năng lực ứng viên)
Tổng thu nhập không giới hạn (tối thiểu 20M/tháng)
Phụ cấp ăn trưa: 600.000đ/tháng;
Thưởng YTTNCV: 400.000đ/tháng;
Để xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng;
Teabreak 02 buổi / tuần;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi trở thành nhân viên chính thức;
Nghỉ Lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước;
Tham gia các hoạt động nội bộ: liên hoan quý, du lịch hàng năm, các sự kiện thường niên,...
Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ;
Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển, luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 1, ngõ 15 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

