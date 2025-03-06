Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 32C Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Lập kế hoạch, sáng tạo nội dung trên facebook và instagram;
Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing;
Viết content và đăng bài theo deadline được phân công;
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Giám đốc Marketing.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về marketing, truyền thông, có tư duy thẩm mỹ tốt;
Chủ động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, cẩn thận, ham học hỏi trong công việc;
Biết sử dụng tin các công cụ tin học văn phòng cơ bản;
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa cơ bản: Canva, Capcut, Photoshop,…
Yêu F&B, thích cái đẹp, thích ăn ngon;
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 3-4,5 triệu đồng/tháng (lương cứng, hỗ trợ ăn ca, thưởng doanh số hàng tháng)
Tháng lương thứ 13, thưởng sinh nhật, lễ tết, các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chủ động.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt, có chế độ ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty.
Được tham gia vào các hoạt động tập thể được tổ chức đều đặn hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực
