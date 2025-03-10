Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 34 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Nghiên cứu thị trường US, tìm kiếm idea win để list lên store
Quản lý store được giao trên Tiktokshop
Các công việc khác có liên quan
Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng
Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Ứng viên từ 2001 - 2004 (Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trực tiếp bởi leader)
Ứng viên làm việc full- time
Tiếng Anh tốt là điểm cộng Yêu thích marketing online
Biết edit video hoặc photoshop là một lợi thế
Ham học hỏi, tìm hiểu về sản phẩm
Có thái độ làm việc tích cực, năng động, kỷ luật, cầu tiến
Biết nắm bắt xu hướng
Khả năng sáng tạo cao
Tư duy làm việc độc lập và đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ học việc: 3M-4M/tháng (fulltime)+ phụ cấp ăn trưa 30k/ngày + thưởng
Được hỗ trợ lương và dấu thực tập
Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty
Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2- 4 tháng thực tập
Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung
Được hỗ trợ vé xe miễn phí
Thời gian làm việc: 8h30→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy, nghỉ trưa từ 12h→ 14h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
