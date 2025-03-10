Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 34 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Nghiên cứu thị trường US, tìm kiếm idea win để list lên store

Quản lý store được giao trên Tiktokshop

Các công việc khác có liên quan

Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng

Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Ứng viên từ 2001 - 2004 (Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trực tiếp bởi leader)

Ứng viên làm việc full- time

Tiếng Anh tốt là điểm cộng Yêu thích marketing online

Biết edit video hoặc photoshop là một lợi thế

Ham học hỏi, tìm hiểu về sản phẩm

Có thái độ làm việc tích cực, năng động, kỷ luật, cầu tiến

Biết nắm bắt xu hướng

Khả năng sáng tạo cao

Tư duy làm việc độc lập và đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ học việc: 3M-4M/tháng (fulltime)+ phụ cấp ăn trưa 30k/ngày + thưởng

Được hỗ trợ lương và dấu thực tập

Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty

Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2- 4 tháng thực tập

Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung

Được hỗ trợ vé xe miễn phí

Thời gian làm việc: 8h30→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy, nghỉ trưa từ 12h→ 14h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM

