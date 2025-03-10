Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc - Đường 72m, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc

- Quản trị và cập nhật các thông tin của Bệnh viện trên website

- Quản trị và cập nhật các thông tin của Bệnh viện trên fanpage và mạng xã hội khác

- Thiết lập mối quan hệ với báo chí, truyền hình

- Triển khai các hoạt động PR xây dựng và duy trì thương hiệu

- Xây dựng nội dung các ấn phẩm quảng cáo và bài viết chuyên khoa, các TVC quảng cáo, TVC giới thiệu dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ độ tuổi từ 24 - 30 tuổi

Trình độ học vấn / chuyên môn: Cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Khả năng vi tính & internet tốt, có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường, viết bài tốt, am hiểu về các mạng xã hội &thương mại điện tử

Quyền Lợi

- Lương thưởng hấp dẫn và cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm.

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

- Được thưởng vào các dịp lễ, quà sinh nhật... theo quy định.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn minh lịch sự.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Hàng năm được công ty cho đi tham quan du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển

