Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

- Đường 72m, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Quản trị và cập nhật các thông tin của Bệnh viện trên website
- Quản trị và cập nhật các thông tin của Bệnh viện trên fanpage và mạng xã hội khác
- Thiết lập mối quan hệ với báo chí, truyền hình
- Triển khai các hoạt động PR xây dựng và duy trì thương hiệu
- Xây dựng nội dung các ấn phẩm quảng cáo và bài viết chuyên khoa, các TVC quảng cáo, TVC giới thiệu dịch vụ

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi từ 24 - 30 tuổi
Trình độ học vấn / chuyên môn: Cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..
Khả năng vi tính & internet tốt, có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường, viết bài tốt, am hiểu về các mạng xã hội &thương mại điện tử

Tại CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn và cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm.
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
- Được thưởng vào các dịp lễ, quà sinh nhật... theo quy định.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn minh lịch sự.
- Được tạo điều kiện học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Hàng năm được công ty cho đi tham quan du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH

CÔNG TY CP TTH HÀ TĨNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

