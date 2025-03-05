Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 97 Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Vinh,Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cần tuyển dụng nhân viên Marketing biết một trong các lĩnh vực sau:

- Chạy Quảng Cáo

Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook, Google, TikTok…).

Theo dõi hiệu suất, đề xuất chiến lược cải thiện hiệu quả.

- Thiết Kế

Thiết kế hình ảnh, banner, ấn phẩm quảng cáo cho chiến dịch truyền thông.

Đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng bộ, chuyên nghiệp.

- Content

Viết bài quảng cáo, nội dung website, fanpage, chiến dịch truyền thông.

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 triệu, theo năng lực

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Thưởng lễ, tết, năm theo quy định

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,..theo quy định Pháp luật.

Tham quan, nghỉ mát, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA

