Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA
- Nghệ An:
- 97 Nguyễn Trường Tộ
- Thành phố Vinh,Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Cần tuyển dụng nhân viên Marketing biết một trong các lĩnh vực sau:
- Chạy Quảng Cáo
Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook, Google, TikTok…).
Theo dõi hiệu suất, đề xuất chiến lược cải thiện hiệu quả.
- Thiết Kế
Thiết kế hình ảnh, banner, ấn phẩm quảng cáo cho chiến dịch truyền thông.
Đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng bộ, chuyên nghiệp.
- Content
Viết bài quảng cáo, nội dung website, fanpage, chiến dịch truyền thông.
Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.
Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh
Thưởng lễ, tết, năm theo quy định
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,..theo quy định Pháp luật.
Tham quan, nghỉ mát, team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THÀNH CỦA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
