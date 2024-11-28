Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 134 Hoàng Bích Sơn, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lập kế hoạch marketing & triển khai kế hoạch bao gồm các kênh truyền thông online và offline.

Cài đặt chạy quảng cáo marketing sản phẩm trên facebook / tiktok/ google ads v.v

Setup, vận hành và quản lý các kênh social và website.

Quay chụp lớp học, dựng video để làm tư liệu Marketing & Quàng cáo

Thiết kế hình ảnh bài viết quảng cáo, banner, poster quảng cáo phục vụ Marketing.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 - 2 năm làm việc trong lĩnh vực trade marketing. Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, sales marketing.

Hiểu thị trường giáo dục là một lợi thế.

Ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm.

Phân tích số liệu, báo cáo, đàm phán và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường năng động, hỗ trợ tối đa cho công việc

• Thử việc hưởng 80% lương chính thức.

• Team building

• Quà tặng Lễ, Tết,...

• Thưởng tháng 13, thưởng năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS

