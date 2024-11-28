Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 134 Hoàng Bích Sơn, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lập kế hoạch marketing & triển khai kế hoạch bao gồm các kênh truyền thông online và offline.
Cài đặt chạy quảng cáo marketing sản phẩm trên facebook / tiktok/ google ads v.v
Setup, vận hành và quản lý các kênh social và website.
Quay chụp lớp học, dựng video để làm tư liệu Marketing & Quàng cáo
Thiết kế hình ảnh bài viết quảng cáo, banner, poster quảng cáo phục vụ Marketing.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 - 2 năm làm việc trong lĩnh vực trade marketing. Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, sales marketing.
Hiểu thị trường giáo dục là một lợi thế.
Ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm.
Phân tích số liệu, báo cáo, đàm phán và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường năng động, hỗ trợ tối đa cho công việc
• Thử việc hưởng 80% lương chính thức.
• Team building
• Quà tặng Lễ, Tết,...
• Thưởng tháng 13, thưởng năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITDRAGONS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 127 Phạm Văn Xảo, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Read more: https://masocongty.vn/company/74599/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-itdragons.html#ixzz8OZLkFaeE

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

