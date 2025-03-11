Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Legacy 10 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Triển khai các hoạt động marketing tiếp thị cần thiết tăng doanh số công ty.

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

• Khi có khách hàng liên hệ: tư vấn sản phẩm, hỗ trợ thủ tục thanh toán, chăm sóc sau bán.

• Design Media (Ảnh + Video) để đăng tải lên các Trang MXH.

• Báo cáo công việc trong ngày theo taget cho Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học thuộc chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Marketing, ....

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale/CSKH, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Có kinh nghiệm viết Content từ 3 tháng trở lên.

• Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và thuyết phục khách hàng.

• Sử dụng thành thạo canva, capcut.

Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 7.500.000vnd/tháng (lương cứng deal theo năng lực) + % doanh số + Phụ cấp gửi xe & ăn trưa

• Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

• Làm việc trong môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp

• Được đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn, phát triển các kỹ năng toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin