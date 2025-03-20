Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- KĐT Lotus Residences, Hạ Long Marina, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Triển khai các chiến dịch Digital Marketing: SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Email Marketing,...
Quản lý và tối ưu hiệu suất quảng cáo, theo dõi KPIs (CTR, CPC, ROI, v.v.).
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, workshop, activation để tăng độ nhận diện thương hiệu.
Phối hợp với các bộ phận khác (Design, Sales, CSKH,...) để đảm bảo hiệu quả chiến dịch.
Theo dõi, phân tích dữ liệu thị trường, hành vi khách hàng để điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Đề xuất các sáng kiến mới để nâng cao hiệu quả marketing & thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực Marketing hoặc các vị trí tương đương.
1-
2
năm
M
Thành thạo các công cụ marketing như Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing, v.v.
Có tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và bắt kịp xu hướng thị trường.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing.
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án tốt.
Ưu tiên nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 – 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.
Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.
May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.
Được hướng dẫn công việc bởi Quản lý có kinh nghiệm lâu năm.
Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Coffee miễn phí mỗi ngày.
Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 213 Khánh Hội, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

