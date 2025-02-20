Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trần Quang Diệu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 13 Triệu

Hỗ trợ Marketing Team trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược hợp lí để thúc đẩy tương tác và doanh số trên các nền tảng mạng xã hội

Chuẩn bị báo cáo định kỳ về các hoạt động phát triển thị trường, tình hình doanh số, tiến độ và kết quả

Phân tích các số liệu và cung cấp thông tin chi tiết để cải thiện các chiến lược và chiến thuật kinh doanh

Hỗ trợ phòng Marketing trong việc xây dựng chiến lược phát triển của thương hiệu, lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chương trình / kế hoạch marketing được giao

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút, phát triển các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, Threads, TikTok ....

Đảm bảo nội dung đúng với định hướng thương hiệu và thu hút người tiêu dùng

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có nền tảng về Digital Marketing, Truyền thông, Kinh tế Đối ngoại, Kinh tế Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế .... Hoặc từng làm những công việc liên quan

Có khả năng lên kế hoạch truyền thông và kỹ năng triển khai cơ bản (copywriting, design ...)

Có kinh nghiệm chạy các campaign

Tò mò, nhạy bén, và sẵn sàng thử thách với các điều mới

Tỉ mỉ, kỷ luật, chú ý đến chi tiết, có khả năng handle nhiều công việc song song trong thời gian quy định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 VND/tháng, kèm thưởng nóng khi có hiệu suất làm việc cao, review sau 2 tháng

Cơ hội thăng tiến, được làm việc, trau dồi kĩ năng chuyên môn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và các dự án có quy mô lớn (cả trong nước và quốc tế)

Được làm việc, đào tạo kĩ năng và tư duy Marketing trực tiếp từ các cố vấn dự án là các Master Brand Managers, Subleaders từ Ogilvy, Vinamilk, Young Marketers ...

Môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng, flexible về thời gian

Xây dựng CV và Recommendation Letter từ Former Brand Manager của các tập đoàn lớn như Vinamilk, Grab, Golden Gate,...

Company trip mỗi năm 1 lần bao trọn chi phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH

