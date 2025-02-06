Tuyển Nhân viên mua hàng Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Bạn muốn góp sức nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới?

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu (EuP), chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp nguyên liệu nhựa tối ưu, mà chúng tôi còn kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Với khát vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu, chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng, nhiệt huyết để cùng nhau chinh phục những tầm cao mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Kinh doanh tài năng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Với sứ mệnh "Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp nguyên liệu tối ưu" và tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu", EuP cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình.

1. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm tại thị trường phụ trách để thực hiện bán được sản phẩm - nguyên vật liệu của ngành nhựa.

2. Hiểu biết sản phẩm - nguyên liệu nhựa polyolefin, polyester, function additives, để tư vấn và nắm rõ nhu cầu của khách hàng.

3. Đảm bảo nỗ lực đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng/doanh thu mục tiêu tại thị trường phân công.