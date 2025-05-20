Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp: Xác định và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng NỘI ĐỊA và Trung Quốc, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.
• Đàm phán hợp đồng: Thương lượng các điều khoản hợp đồng, giá cả và điều kiện giao
hàng với nhà cung cấp.
• Quản lý đơn hàng: Theo dõi và quản lý các đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng,
đảm bảo tiến độ và chất lượng.
• Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
của công ty.
• Xử lý vấn đề phát sinh: Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng, chất lượng sản
phẩm hoặc các vấn đề khác phát sinh trong quá trình mua hàng.
• Báo cáo: Cập nhật số liệu báo cáo, theo dõi công nợ/chi phí và lưu giữ hồ sơ.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan.
• Tiếng Anh/ tiếng Trung.
• Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí mua hàng.
• Kỹ năng đàm phán, phân tích giá cả và xu hướng thị trường tốt.
• Tỉ mỉ, trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 13 triệu/ tháng
• Hưởng đầy đủ các phúc lợi lễ, tết, ốm đau... các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ
phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.
• Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Kim Giang - Hoàng Mai - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

