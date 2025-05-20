Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp: Xác định và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng NỘI ĐỊA và Trung Quốc, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

• Đàm phán hợp đồng: Thương lượng các điều khoản hợp đồng, giá cả và điều kiện giao

hàng với nhà cung cấp.

• Quản lý đơn hàng: Theo dõi và quản lý các đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng,

đảm bảo tiến độ và chất lượng.

• Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng

của công ty.

• Xử lý vấn đề phát sinh: Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng, chất lượng sản

phẩm hoặc các vấn đề khác phát sinh trong quá trình mua hàng.

• Báo cáo: Cập nhật số liệu báo cáo, theo dõi công nợ/chi phí và lưu giữ hồ sơ.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan.

• Tiếng Anh/ tiếng Trung.

• Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí mua hàng.

• Kỹ năng đàm phán, phân tích giá cả và xu hướng thị trường tốt.

• Tỉ mỉ, trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 13 triệu/ tháng

• Hưởng đầy đủ các phúc lợi lễ, tết, ốm đau... các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ

phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

• Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

