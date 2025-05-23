Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Dự trù kế hoạch vật tư tuần đối với những vật tư thường xuyên lấy định kỳ ;
Tiếp nhận đề nghị mua vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu chính. Kiểm tra, soát xét các thông tin yêu cầu theo đúng quy trình mua hàng;
Tổng hợp hồ sơ thanh toán ( hoá đơn, phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng và các chứng từ khác liên quan nếu có) và giao cho phòng tài chính - kế toán các đơn vị

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, xây dựng, thương mại và các ngành học liên quan;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm mua vật liệu xây dựng;
Am hiểu về ngành xây dựng, vật liệu xây dựng;
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tư cách nghề nghiệp tốt (Quan trọng nhất)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 18 triệu/ tháng (thoả thuận theo năng lực);
Được tham gia BHXH và du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty; các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng;
Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

