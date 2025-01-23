Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu
- Hà Nội: số 41 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
• Quản lý, khai thác thị trường nhà cung cấp trong và ngoài nước
• Đàm phán, quản trị các nhà cung cấp
• Khảo sát giá cả thị trường theo định kỳ với những loại hàng thường xuyên biến động về giá
• Nhận các đề nghị đặt hàng của bộ phận bán hàng, theo dõi quá trình giao hàng cho các bộ phận liên quan, theo dõi công nợ nhà cung cấp…bán hàng, thực hiện các thủ tục liên lạc với nhà cung cấp, soạn thảo hợp đồng mua hàng trong và ngoài nước
• Thực hiện các thủ tục mua hàng.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, có kinh nghiệm mảng hóa - dược
• Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt huyết với công việc, có tư chất tốt
Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI