Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 41 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

• Quản lý, khai thác thị trường nhà cung cấp trong và ngoài nước

• Đàm phán, quản trị các nhà cung cấp

• Khảo sát giá cả thị trường theo định kỳ với những loại hàng thường xuyên biến động về giá

• Nhận các đề nghị đặt hàng của bộ phận bán hàng, theo dõi quá trình giao hàng cho các bộ phận liên quan, theo dõi công nợ nhà cung cấp…bán hàng, thực hiện các thủ tục liên lạc với nhà cung cấp, soạn thảo hợp đồng mua hàng trong và ngoài nước

• Thực hiện các thủ tục mua hàng.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Xuất nhập khẩu, kinh tế hoặc các ngành có liên quan

• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, có kinh nghiệm mảng hóa - dược

• Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt huyết với công việc, có tư chất tốt

Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.