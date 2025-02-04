Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

- Phụ trách liên hệ, phối hợp mua hàng hóa với các nhà cung cấp hàng hóa là thiết bị, vật tư tiêu hao y tế trong nước và nước ngoài

- Lưu trữ thông tin, đánh giá năng lực nhà cung cấp, khảo sát giá thị trường để tối ưu hóa về giá cả hàng hóa

- Đảm bảo tiến độ giao hàng, đốc thúc các nhà cung cấp, điều phối tiến độ hàng về để tối ưu chi phí

- Lên tờ khai hải quan trên hệ thống ECUS VNACCS và làm thủ tục thông quan tờ khai

- Phối hợp các bộ phận nhập kho hàng về hoặc giao thẳng hàng hóa tới khách hàng ( với hàng hóa là thiết bị)

- Kiểm tra đảm bảo tính chính xác của bộ chứng từ, xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng cảm quan bên ngoài của hàng hóa

- Liên hệ với các đối tác nước ngoài tìm gam hàng, tối ưu gam hàng cho công ty

- Nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục nhập khẩu và lưu hành hàng hóa cho các sản phẩm.

- Hoàn thiện hồ sơ bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với khách hàng là các bệnh viện

- Tham gia lên kế hoạch, hỗ trợ hoạt động marketing tổ chức hội nghị, hội thảo của công ty.

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.