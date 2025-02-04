Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)
- Hà Nội: L7
- 23 Khu đô thị mới Đại Kim ( sau Đại Học Thăng Long), Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 400 - 1,000 USD
- Phụ trách liên hệ, phối hợp mua hàng hóa với các nhà cung cấp hàng hóa là thiết bị, vật tư tiêu hao y tế trong nước và nước ngoài
- Lưu trữ thông tin, đánh giá năng lực nhà cung cấp, khảo sát giá thị trường để tối ưu hóa về giá cả hàng hóa
- Đảm bảo tiến độ giao hàng, đốc thúc các nhà cung cấp, điều phối tiến độ hàng về để tối ưu chi phí
- Lên tờ khai hải quan trên hệ thống ECUS VNACCS và làm thủ tục thông quan tờ khai
- Phối hợp các bộ phận nhập kho hàng về hoặc giao thẳng hàng hóa tới khách hàng ( với hàng hóa là thiết bị)
- Kiểm tra đảm bảo tính chính xác của bộ chứng từ, xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng cảm quan bên ngoài của hàng hóa
- Liên hệ với các đối tác nước ngoài tìm gam hàng, tối ưu gam hàng cho công ty
- Nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục nhập khẩu và lưu hành hàng hóa cho các sản phẩm.
- Hoàn thiện hồ sơ bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với khách hàng là các bệnh viện
- Tham gia lên kế hoạch, hỗ trợ hoạt động marketing tổ chức hội nghị, hội thảo của công ty.
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) Thì Được Hưởng Những Gì
