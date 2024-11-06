Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
- Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các vị trí trong Công ty
Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, đánh giá ứng viên
Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên
Thực hiện công tác quản lý hồ sơ và giao kết HĐLĐ nhân sự
Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, thực hiện các thủ tục BHXH và các chế độ phúc lợi khác
Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí tuyển dụng
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự và luật lao động
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành khách sạn, nhà hàng, spa
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
