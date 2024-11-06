Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các vị trí trong Công ty

Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, đánh giá ứng viên

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên

Thực hiện công tác quản lý hồ sơ và giao kết HĐLĐ nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, thực hiện các thủ tục BHXH và các chế độ phúc lợi khác

Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí tuyển dụng

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự và luật lao động

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc

Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành khách sạn, nhà hàng, spa

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

