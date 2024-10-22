Tuyển Hành chính Công ty CP Beegreen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Soạn thảo cũng như quản lý các văn bản hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh như Thư chào hàng, báo giá, lên hợp đồng, điều phối đặt hàng, giao hàng. Trực tiếp liên hệ với đối tác hoặc khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ trong suốt quá trình thực hiện hoạt động hợp tác, kinh doanh. Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, dự án, giao dịch Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số, hiệu quả marketing để báo cáo lên ban lãnh đạo của công ty. Hỗ trợ đội ngũ sales trong việc chuẩn bị tài liệu, hợp đồng, thủ tục giao dịch Theo dõi, thu thập và giải quyết các nhu cầu, phản hồi từ khách hàng, đối tác trên các phương tiện truyền thông đại chúng như các trang mạng xã hội, website hay diễn đàn. Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quy trình bán hàng được thực hiện trơn tru Tham gia vào các hoạt động marketing, event để hỗ trợ bán hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản hoặc các ngành liên quan 2 năm kinh nghiệm làm sales admin, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, cảnh quan cây xanh Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Có kỹ năng phân tích kinh doanh và lập báo cáo Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản, cảnh quan là một lợi thế

Tại Công ty CP Beegreen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ 30/4 - 1/5, 2/9, quà cho các bé 1/6, quà trung thu, 8/3, 20/10, Tết Dương lịch,.... Thưởng lương tháng 13++,.... Thưởng thâm niên, thành lập công ty, ma chay, hiếu hỉ,... Mua bảo hiểm sức khỏe, tai nạn cho người lao động. Khám sức khỏe hàng năm. Thưởng hiệu suất công việc, thưởng dự án, thưởng cuối năm Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn và phát triển cá nhân Cơ hội thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beegreen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.