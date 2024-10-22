Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 436/1 đường Nguyễn Tri Phương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiến hành tham gia thi công tại các dự án, công trình được giao Tiến hành các công việc: đi dây, đào đất, set up và vận hành hệ thống theo giám sát của đội trưởng Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng những hợp đồng đã ký & thực hiện bảo trì theo lịch Trực tiếp xử lý sự cố với thiết bị sản phẩm của công ty Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khác của công ty cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 23-35 Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài, wifi,.... Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

LC: 8-10 triệu + Phụ cấp công trình Tham gia BHXH theo quy định nhà nước Nghỉ phép 12 ngày/ năm Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ.... đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

