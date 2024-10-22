Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
- Hà Nội: Số 436/1 đường Nguyễn Tri Phương, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiến hành tham gia thi công tại các dự án, công trình được giao
Tiến hành các công việc: đi dây, đào đất, set up và vận hành hệ thống theo giám sát của đội trưởng
Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng những hợp đồng đã ký & thực hiện bảo trì theo lịch
Trực tiếp xử lý sự cố với thiết bị sản phẩm của công ty
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khác của công ty cho khách hàng
Tiến hành tham gia thi công tại các dự án, công trình được giao
Tiến hành các công việc: đi dây, đào đất, set up và vận hành hệ thống theo giám sát của đội trưởng
Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng những hợp đồng đã ký & thực hiện bảo trì theo lịch
Trực tiếp xử lý sự cố với thiết bị sản phẩm của công ty
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khác của công ty cho khách hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 23-35
Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài, wifi,....
Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì
LC: 8-10 triệu + Phụ cấp công trình
Tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ.... đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI