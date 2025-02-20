Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 14 đường 19A – Khu CN Biên Hòa II – Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Giai đoạn chào giá :
• Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu mẫu để đề xuất quy trình công đoạn tinh gọn.
• Kết hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp cải tiến số phút từ khâu Cắt đến Hoàn thành.
• Phân tích số phút SMV trên hệ thống GSD
• Kiểm tra và cung cấp số phút chào giá cho bộ phận Thương mại.
• Kiểm tra và cung cấp số phút cho bộ phận chuyền mẫu.
B. Giai đoạn sản xuất:
• Kiểm tra và cung cấp quy trình công đoạn (bao gồm số phút) cho bộ phận kế hoạch sản xuất.
• Kiểm tra và cung cấp bảng phân tích thao tác (GSD element) cho bộ phận CI. Kỷ thuật của NM trong việc đào tạo thao tác cho công nhân.
• Theo dõi và kết nối với bộ phận CM-Nhà máy trong giai đoạn tiền sản xuất. Đảm bảo quy trình và số phút hoàn chỉnh trước khi Mã hàng vào sản xuất đại trà.
• Kiểm tra và đối chiếu số phút tính lương của Nhà máy. Đảm bảo tính minh bạch và chính xác giữa số phút chào giá và số phút tính lương.
• Kết nối chặt chẽ với team CI nhà máy trong việc cập nhật các tiến bộ, cũng như ghi nhận và phản hồi các phát sinh nếu có trong quá trình sản xuất thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14 đường 19A – Khu CN Biên Hòa II – Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

