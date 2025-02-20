Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

A. Giai đoạn chào giá :

• Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu mẫu để đề xuất quy trình công đoạn tinh gọn.

• Kết hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp cải tiến số phút từ khâu Cắt đến Hoàn thành.

• Phân tích số phút SMV trên hệ thống GSD

• Kiểm tra và cung cấp số phút chào giá cho bộ phận Thương mại.

• Kiểm tra và cung cấp số phút cho bộ phận chuyền mẫu.

B. Giai đoạn sản xuất:

• Kiểm tra và cung cấp quy trình công đoạn (bao gồm số phút) cho bộ phận kế hoạch sản xuất.

• Kiểm tra và cung cấp bảng phân tích thao tác (GSD element) cho bộ phận CI. Kỷ thuật của NM trong việc đào tạo thao tác cho công nhân.

• Theo dõi và kết nối với bộ phận CM-Nhà máy trong giai đoạn tiền sản xuất. Đảm bảo quy trình và số phút hoàn chỉnh trước khi Mã hàng vào sản xuất đại trà.

• Kiểm tra và đối chiếu số phút tính lương của Nhà máy. Đảm bảo tính minh bạch và chính xác giữa số phút chào giá và số phút tính lương.

• Kết nối chặt chẽ với team CI nhà máy trong việc cập nhật các tiến bộ, cũng như ghi nhận và phản hồi các phát sinh nếu có trong quá trình sản xuất thực tế.