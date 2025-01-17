Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Virbac Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Biên chế thuộc Phòng Chất lượng và báo cáo cho Giám sát Chất lượng, vị trí này có những trách nhiệm chính sau:

- Thực hiện lấy mẫu và phân tích (hóa học và vi sinh) nguyên liệu thô và bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm, nguồn mới, OGSS ( mẫu độ ổn định) và mẫu thẩm định theo SOPs đã được phê duyệt

- Ghi lại kết quả, báo cáo kết quả phân tích và đánh giá xu hướng kết quả

- Sử dụng thành thạo các thiết bị phòng thí nghiệm như HPLC, UV/Vis, FT-IR, máy chuẩn độ điện thế, Karl-Fischer, máy phân cực, thiết bị đo điểm nóng chảy, cân phân tích…

- Tuân thủ Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP), HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) và tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm

- Thực hiện và tuân thủ tốt chương trình 5S và cải tiến không ngừng.

- Làm việc với các phòng ban liên quan như cung ứng, sản xuất , kho….

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Belonging to the Quality Control Department and reporting directly to the Quality Control Supervisor, this position has the following mission: