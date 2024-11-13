Tuyển Phục vụ LAGOM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhân viên phục vụ Full-time tại Lagom Lounge Café - The First Belgian Beer Lounge Café in Vietnam since 2018.

Chào đón khách hàng.

Tư vấn và giới thiệu các loại bia Bỉ nhập khẩu, giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với khẩu vị.

Ghi nhận order và phục vụ đồ uống, món ăn đi kèm một cách nhanh chóng và chính xác.

Lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Truyền tải tinh thần Lagom, phong cách và văn hóa uống bia văn minh, biết đủ cho khách hàng.

Thực hiện các đầu việc theo danh sách to-do-list của team F&B, bao gồm dọn vệ sinh, chuẩn bị, set-up đầu ca và dọn dẹp cuối ca.

Vị trí phù hợp với các bạn có kinh nghiệm trong Mảng Nhà hàng & dịch vụ ăn uống hoặc các ngành thuộc Khối kinh tế.

Phù hợp với các bạn có nhu cầu chuyển đổi con đường sự nghiệp từ Công ty / Tập đoàn lớn sang doanh nghiệp Khởi nghiệp Start-up hoặc từ các ngành khác muốn chuyển sang ngành F&B.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn. (Sau khi ứng viên đã vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ online & CV ứng tuyển).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trong độ đuổi từ 22 đến 26, đã có hoặc đang theo học bằng cử nhân Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp: các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế và Horeca.

KHÔNG OFF vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, có thể làm việc vào những ngày cận Tết năm nay (đặc trưng của ngành F&B).

Có tinh thần làm việc nhóm, có thể làm việc cường độ cao vào những giờ cao điểm, không ngại việc nặng nhọc, không bị gò bó thời gian.

Coi trọng tính kỷ luật, dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Có ý định tìm kiếm nơi làm việc gắn bó ít nhất 6 tháng, có sự chủ động và mục tiêu rõ ràng khi đi làm.

Tại LAGOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 01 tháng, được hưởng 100% lương.

Hỗ trợ bữa ăn trưa và tối tại Lagom.

Được làm việc trong môi trường thuận lợi cho việc cải thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và rèn luyện các phẩm chất đạo đức.

Có cơ hội được đào tạo chuyên môn về ngành Bia Bỉ nhập khẩu - một thị trường ngách với cơ hội mở rộng quy mô siêu cao.

Có quỹ thưởng doanh số những ngày đạt target doanh thu, chia cho từng thành viên trong team vào mỗi cuối năm (theo kết quả thi đua nội bộ).

Mức lương vừa đủ, có lộ trình tăng lương theo năng lực.

Có cơ hội thăng tiến, chuyển đổi sang bộ phận khác nếu định hướng gắn bó lâu dài.

Mọi chế độ khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LAGOM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin