Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: xưởng 4.01 NXCT, Lô L2, đường Long Hậu

- Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN NHƯ KHUÊ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: xưởng 4.01 NXCT, Lô L2, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

