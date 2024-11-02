Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Trí Quả, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm tra chất lượng tủ, bảng điện tại nhà máy
- Đóng điện, xử lý sự cố, bảo hành,
- bảo trì ngoài công trình

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện, Hệ thống điện, điện công nghiệp
- Am hiểu kỹ thuật về thiết bị điện và tủ bảng điện công nghiệp
- Thành thạo Auto cad và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc
- Số lượng: 02
- Địa điểm làm việc: Nhà máy
- Giới tính: Nam
- Yêu cầu khác: Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.5-12 triệu
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Thưởng định kỳ, thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được tham gia đào tạo các khóa học ngắn, trung và dài hạn nhằm nâng cao và phát huy năng lực chuyên môn mỗi cá nhân
- Được tham gia các hoạt động teambuidling, du lịch nghỉ mát trong – ngoài nước hàng năm, sự kiện Công ty và hưởng các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...
- Môi trường làm việc thoải mái, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sảnh 1, Tòa nhà vật tư du lịch, Số 8-Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

